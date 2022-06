Sachsen-Anhalts Ex-FDP-Chef Frank Sitta wird Lobbyist für Rüstungsfirma

Halle/MZ - Der ehemalige FDP-Landeschef und Ex-Bundestagsabgeordnete, Frank Sitta, arbeitet künftig für einen US-Rüstungskonzern. Der 43-Jährige leitet nun das Hauptstadtbüro von General Atomics Europe, teilte das Unternehmen mit. General Atomics stellt in den USA unter anderem die Kampfdrohne Predator her und arbeitet an der Technologie zur Kernfusion. In Deutschland produziert das Unternehmen unter anderem das Propellerflugzeug Dornier 228 NG aber auch Schienenfahrzeuge.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<