Sachsen-Anhalt zahlt Ex-Manager von der Osten aus

Magdeburg - Mit der Zahlung einer Millionensumme will das Land Sachsen-Anhalt die letzten Geschäftsbeziehungen zu seinem früheren Beteiligungsmanager Dinnies von der Osten beenden. Für dessen Anteile an mehreren Risikokapitalfonds soll das Finanzministerium 6,9 Millionen Euro zahlen. Das hat die Landesregierung beschlossen, wie Ministeriumssprecher Wolfgang Borchert der MZ am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte MDR Sachsen-Anhalt berichtet.

Von der Osten hatte seit 1998 die staatliche Investitions- und Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (IBG) geführt, zunächst als Angestellter, später über seine Firma GoodVent. Die IBG sollte Steuergeld in innovative Unternehmensgründungen investieren. 2013 flog auf, dass davon auch solche Unternehmen profitierten, an denen von der Osten privat und verdeckt beteiligt war. Der damalige Wirtschaftsminister Hartmut Möllring (CDU) kündigte dem Manager daraufhin.

Gegen die Kündigung wehrte er sich mit dem Argument, eine verdeckte Beteiligung sei ihm laut Vertrag nicht untersagt gewesen. Im September 2020 gab ihm das Oberlandesgericht Naumburg recht, die Landesfirma IBG wurde zur Zahlung von 13,9 Millionen Euro verurteilt. Mit der jetzt beschlossenen weiteren Summe kauft das Land alle Anteile, die von der Osten an drei IBG-Fonds hält. „Die Summe wurde nach einem branchenüblichen Verfahren von der IBG ermittelt", sagte Ministeriumssprecher Borchert. „Nach dem Kauf gibt es keinerlei Geschäftsbeziehungen mehr zu Herrn von der Osten."

Die Kaufsumme kommt laut Ministerium nicht aus dem Landeshaushalt, sondern aus Rücklagen der IBG. Allerdings wird das Unternehmen durch Steuermittel finanziert. (MZ/Hagen Eichler)