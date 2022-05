Sachsen-Anhalt will Pflegekrise verhindern - Ministerin sieht auch Bund in der Pflicht für Lösungen

Eine Pflegefachkraft schiebt in einem Altenheim im Freien einen Rollator.

Halle (Saale)/MZ/BOE/LGA - In der Debatte um eine verschärfte Pflegekrise in Sachsen-Anhalt fordert Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bei den drängenden Fragen eine Bundeslösung. Wie Leistungen verbessert und der zu zahlende Eigenanteil in Pflegeheimen begrenzt werden könne, sei „in erster Linie durch die Änderung von Bundesgesetzen“ umzusetzen. Aktiv geworden sei das Land Sachsen-Anhalt bereits beim Thema Fachkräftegewinnung. Die Pflege nehme zudem im Koalitionsvertrag großen Raum ein.