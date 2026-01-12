EIL
Schätzungsweise 100.000 herrenlose, verwilderte Hauskatzen streunen durch Sachsen-Anhalt. Laut einer geplanten Gesetzesnovelle soll es Jägern künftig verboten werden, die Streuner zu töten. Die Waidmännern warnen nun vor einer unkontrollierten Vermehrung – und massiven Folgen für Wildvögel.
12.01.2026, 16:59
Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt sollen Jäger künftig keine herrenlosen Hauskatzen mehr töten dürfen. Das geht aus einem Entwurf des neuen Landesjagdgesetzes hervor, der derzeit im Landtag beraten wird. Bislang durften die Waidmänner freilaufende Katzen im Rahmen des Jagdschutzes außerhalb von Siedlungen fangen und erschießen.