Schätzungsweise 100.000 herrenlose, verwilderte Hauskatzen streunen durch Sachsen-Anhalt. Laut einer geplanten Gesetzesnovelle soll es Jägern künftig verboten werden, die Streuner zu töten. Die Waidmännern warnen nun vor einer unkontrollierten Vermehrung – und massiven Folgen für Wildvögel.

Freilaufende oder verwilderte Hauskatzen reißen immer wieder Singvögel und Wildtiere. Bislang durften Jäger in Sachsen-Anhalt sie daher außerhalb von Siedlungen töten – das soll sich künftig ändern.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt sollen Jäger künftig keine herrenlosen Hauskatzen mehr töten dürfen. Das geht aus einem Entwurf des neuen Landesjagdgesetzes hervor, der derzeit im Landtag beraten wird. Bislang durften die Waidmänner freilaufende Katzen im Rahmen des Jagdschutzes außerhalb von Siedlungen fangen und erschießen.