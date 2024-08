Das Wetter in Sachsen-Anhalt dreht am Wochenende. Nachdem der Samstag noch einmal hochsommerlich ist, sorgen am Nachmittag Gewitter für eine deutliche Abkühlung, die auch am Sonntag spürbar ist.

Unwetterwarnung in Teilen Sachsen-Anhalts - Regen und Abkühlung am Sonntag

Wetter in Sachsen-ANhalt

In Sachsen-Anhalt drohen an diesem August-Wochenende Schauer und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich am Wochenende zweigeteilt. Während der samstag noch einmal hochsommerlich ist, sinken die Temperaturen am Sonntag deutlich.

Allerdings muss auch mit Gewittern gerechnet werden.

Für dise Landkreise hat der DWD am Samstag eine Warnung vor starkem Gewitter veröffentlicht

Kreis Stendal , bis 18.30 Uhr

, bis 18.30 Uhr Jerichower Land , bis 18.30 Uhr

, bis 18.30 Uhr Magdeburg , bis 16.30 Uhr

, bis 16.30 Uhr Kreis Börde , bis 16 Uhr

, bis 16 Uhr Altmarkkreis Salzwedel, bis 16 Uhr

In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu 14 Grad, am Sonntag werden nur noch bis zu 24 Grad erwartet, so der deutsche Wetterdienst (DWD).

Ab dem späten Sonntagvormittag wird es allerdings nass, teils bis hin zu Starkregen und Gewitter. In der Nacht zu Montag zieht der Regen dann ab.