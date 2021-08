Sachsen-Anhalt: Vorerst kein Ende der Koalitionsverhandlungen in Sicht

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU - l.) und Sven Schulze, Vorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt in Magdeburg. CDU, SPD und FDP sind voraussichtlich in der letzten Woche der Koalitionsverhandlungen.

Magdeburg/dpa - Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU, SPD und FDP drücken inhaltliche Streitfragen und die Personaldebatte auf die Stimmung. Wann der Vertragsentwurf steht, ist nicht absehbar.

- Nachdem einige unstrittige Punkte geklärt sind, haben sich CDU, SPD und FDP bei den Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch erstmals an inhaltliche Streitpunkte gemacht. Beim zweiten Treffen der Lenkungsgruppe aus Spitzenvertretern der Parteien sollte es unter anderem um den von der SPD geforderte Mindestlohn für öffentliche Aufträge gehen.

Am frühen Abend war noch kein Ende der Beratungen in Magdeburg absehbar - die Parteien hatten keinen Schlusszeitpunkt vereinbart. Als ausstehende Streitpunkte nannte SPD-Chefin Juliane Kleemann vor dem Treffen unter anderem Themen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen.

Nach den bisher betont harmonischen Verhandlungen zeigten sich die Teilnehmer vor dem aktuellen Treffen angespannter. „Es ist nicht ganz einfach“, sagte der CDU-Landesvorsitzende Sven Schulze vor dem Treffen mit Blick auf die verbliebenen inhaltlichen Streitpunkte und den noch nicht offiziell geklärten Zuschnitt und die Besetzung der Ministerien. „Es ist aber zu erwarten gewesen, dass es auch immer mal ein paar Herausforderungen gibt und da arbeiten wir jetzt dran.“ Und weiter: „Das Klima ist etwas rauer.“ Er hoffe bei dem Gespräch, „möglichst viele Themen“ abräumen zu können, sagte Schulze.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die ehemalige Innenstaatssekretärin Tamara Zieschang (CDU) Innenministerin werden soll. Bekannt ist außerdem, dass Schulze, den der amtierende Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der Landesregierung als seinen Nachfolger aufbauen will, das Wirtschaftsressort vom amtierenden Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) übernehmen möchte. Diesen Posten hatte auch Haseloff vor seinem Aufstieg zum Regierungschef 2011 bekleidet. Die SPD hatte aber eigentlich darauf gepocht, Willingmann in dem wichtigen Ministerium zu halten.

Dieser sitzt selbst auch mit in der Lenkungsgruppe und kündigte an, dass auch die Zuschnitte und Ministerposten bei dem Treffen am Mittwoch Thema werden sollten. Bewerten wollte er die Ambitionen des CDU-Chefs nicht. „Das ist Verhandlungssache“, sagte Willingmann vor dem Treffen. „Das ist eine der Verhandlungspositionen, über die wir heute reden müssen.“ Man müsse dabei einen gewissen Spielraum offen halten. „Ich vermute, das wird ein langer Tag.“

Landtag in Magdeburg: Koalitionsvertrag soll Ende der Woche stehen

FDP-Chefin Lydia Hüskens hingegen wollte die Personaldebatte aus dem Treffen der Lenkungsgruppe heraus halten. „Es geht heute um Inhalte“ betonte die Partei- und Fraktionsvorsitzende vor der Sitzung. Möglichst viele der Themen sollten in der Runde beigelegt werden. Hüskens ist als Chefin eines um den Bereich Digitalisierung erweiterten Ministeriums für Verkehr und Landesentwicklung im Gespräch.

Bis Ende der Woche soll der Entwurf für den Koalitionsvertrag stehen; für Donnerstag und Freitag hat sich die Lenkungsgruppe bereits zu weiteren Gesprächen verabredet. Es seien aber auch Sitzungen über das Wochenende denkbar, hieß es am Mittwoch aus Verhandlungskreisen. Sobald sich die Parteien auf einen Entwurf geeinigt haben, soll er an die Mitglieder verschickt werden. CDU und SPD lassen dann ihre Mitglieder über den möglichen Eintritt in eine schwarz-rot-gelbe Koalition abstimmen, die FDP einen Parteitag. Stimmen alle zu, könnte die neue Koalition im Landtag Haseloff am 16. September zum Ministerpräsidenten wählen.