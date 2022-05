Sachsen-Anhalt verweigert AfD-nahen Friesen-Stiftung Fördergelder

Die AfD-nahe Friesen-Stiftung will die „Ideen und Ideale“ der extrem rechten Partei in Sachsen-Anhalt verbreiten. Das Land verweigert nun nach monatelanger Prüfung die Fördergelder - kommt es zum Gerichtsverfahren?

Die AfD-nahe Friesen-Stiftung in Sachsen-Anhalt erhält vorerst keine Landesgelder - im Gegensatz zur politischen Konkurrenz.

Magdeburg/MZ - Sie organisieren Seminare, bezahlen Stipendien, veröffentlichen Schriften: Parteinahe Stiftungen machen Politik außerhalb der Parlamente, sie wollen möglichst viele Leute für ihre Weltanschauung begeistern. Diese Bildungsarbeit unterstützt der Staat jährlich mit viel Fördergeld, allein in Sachsen-Anhalt ist es fast eine Viertelmillion Euro. Doch nicht jeder hat Anspruch auf Geld: Nach MZ-Recherchen hat das Land Sachsen-Anhalt der AfD-nahen Friedrich-Friesen-Stiftung beantragte Fördergelder verweigert. Das bestätigte das Bildungsministerium in Magdeburg am Montag auf MZ-Anfrage.