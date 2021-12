Sachsen-Anhalt startet Ausschreibungsrunde für rund 900 Lehrkräfte

Sachsen-Anhalt schreibt in einer weiteren Runde 895 Stellen für Lehrkräfte an allen Schulformen aus. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2022.

Magdeburg/ dpa - Gesucht werden in der Ausschreibungsrunde unter anderem knapp 300 Lehrerinnen und Lehrer für Sekundarschulen, 160 für Grundschulen, etwa 110 für Gymnasien und rund 100 für Förderschulen, wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte. Für 451 Stellen könne eine Zulage gezahlt werden, weil sie schwer zu besetzen seien. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2022.

«Mit diesem weiteren Schritt unserer Personaloffensive zielen wir darauf ab, trotz einer bundesweit schwierigen Fachkräfte-Situation Menschen für den Lehrerberuf in Sachsen-Anhalt zu begeistern», erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). «Zudem streben wir mit einer am Montag beginnenden Sonderausschreibung und flexibleren Zugangsvoraussetzungen an, weiteres Personal als Unterstützungslehrkräfte zu gewinnen und damit die zuletzt angespannte Lage der Unterrichtsversorgung zu verbessern.»