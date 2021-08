Sachsen-Anhalt: Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 10

Magdeburg/dpa - Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt liegt knapp unter 10. Das Robert Koch-Institut gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Freitag mit 9,8 an (Vortag: 8,6). Damit hat Sachsen-Anhalt nach Thüringen (7,6) weiterhin die zweitniedrigste Inzidenz in Deutschland. Bundesweit lag der Wert am Freitag bei 30,1. Das RKI meldete für Deutschland 5578 neue Ansteckungen und 19 Todesfälle.

Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt 59 neue Fälle und ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das höchste Infektionsgeschehen wies das RKI am Freitag für den Landkreis Stendal aus, wo die Inzidenz inzwischen gefallen ist auf 29,7 (Vortag: 36,0). Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 3,8 am niedrigsten. Bundesweit lag die sie am Freitag bei 30,1.