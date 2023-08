Momentan findet man Windräder in Sachsen-Anhalt nur auf freien Flächen – bald sollen Anlagen auch in Wäldern entstehen können.

Magdeburg - Der geplante Bau von Windenergieanlagen in Sachsen-Anhalts Wäldern stößt in Teilen der Umweltbewegung auf Widerstand. Bislang untersagt das Waldgesetz Windräder im Wald, die Landesregierung will das ändern.