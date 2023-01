Nach Reform: Immer mehr Wohngeld-Anträge gehen ein – Bearbeitung kann Monate dauern

In den Ämtern der Kommunen Sachsen-Anhalts stapeln sich die Anträge auf Wohngeld Plus. Es fehlt aber Personal und es hakt bei der Technik.

In vielen Kommunen wird die Bearbeitungszeit für Anträge auf das neue Wohngeld Monate dauern.

Halle (Saale)/MZ - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt ächzen infolge der Wohngeldreform unter steigenden Antragszahlen. „Noch sind keine Katastrophenmeldungen eingegangen. Es standen nicht alle Berechtigten am 2. Januar vor den Wohngeldämtern“, sagt Bernward Küper, Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt. „Aber das Aufkommen steigt jetzt spürbar an.