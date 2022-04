Sachsen-Anhalt muss raus aus den Abellio-Verträgen

Halle (Saale)/MZ - Der staatlich finanzierte Nahverkehr ist für die Bus- und Bahn-Unternehmen in Deutschland zwar eine sichere Einnahmequelle. Aber gerade auf der Schiene haben es die privaten Bahnbetreiber schwer, sich gegen den Platzhirsch Deutsche Bahn durchzusetzen. Abellio hat in den vergangenen Jahren durch eine schnelle Expansion versucht, in dem Markt Fuß zu fassen. Doch das Unternehmen hat seine Kosten falsch kalkuliert und fährt nun auf das Abstellgleis.