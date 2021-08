Sachsen-Anhalt meldet mehr Verkehrstote im ersten Halbjahr 2021

Halle (Saale)/dpa - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Verkehrstoten im ersten Halbjahr gestiegen. Zwischen Januar und Juni kamen 59 Personen im Straßenverkehr ums Leben und damit 7 mehr als im Vorjahreszeitraum 2020, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. 778 Menschen wurden schwer verletzt. Das entspricht einem Rückgang um 77. Auch die Zahl der Leichtverletzten sank um 347 auf 2732. Alles in allem habe die Polizei im ersten Halbjahr in Sachsen-Anhalt 30.433 Straßenverkehrsunfälle registriert, teilten die Statistiker weiter mit. Das seien 0,5 Prozent weniger gewesen als im Vorjahreszeitraum.