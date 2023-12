Abgestorbene Waldflächen sollen in Zukunft zur Stromerzeugung genutzt werden können: Sachsen-Anhalts Forstminister Schulze kündigt eine Gesetzesänderung an, auf die viele Landeigentümer warten.

Windräder im Wald - hier in Nordrhein-Westfalen. In Sachsen-Anhalt soll ein Gesetz geändert werden, damit künftig tote Wälder zur Stromerzeugung genutzt werden können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landesregierung macht den Weg frei für den Windräder-Bau auf Waldflächen. Das kündigte Forstminister Sven Schulze gegenüber der MZ an. „Ich werde das Waldgesetz ändern“, erklärte der CDU-Politiker. Er wolle die Verbotsklausel streichen, die den Windanlagen-Bau in Wäldern bisher landesweit untersagt. Die Änderung solle voraussichtlich im Januar erfolgen, so Schulze. Er begründete den Schritt mit einer Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts: Die Karlsruher Richter hatten es den Bundesländern 2022 untersagt, pauschale Bauverbote für Windräder in Wäldern auszusprechen.