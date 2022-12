Grippewelle und RSV Kliniken in Sachsen-Anhalt an der Belastungsgrenze – OPs erneut verschoben

Die Grippewelle bringt das Personal in Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt ans Limit. Manche Kliniken rufen Patienten nun dazu auf, nur in akuten Fällen zu kommen. Welche Regionen das betrifft und warum sich die Lage noch zuspitzen könnte.