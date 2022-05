Sachsen-Anhalt: Immer weniger junge Menschen landen im Arrest

Ein Justizmitarbeiter verschließt eine Zelle in einer Jugendarrestanstalt.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalt müssen immer weniger Jugendliche und junge Erwachsene in den Jugendarrest. Ihre Zahl ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als die Hälfte gesunken. 2016 kamen noch 517 junge Straftäter und Schulschwänzer hinter Schloss und Riegel, im vergangenen Jahr waren es nur noch 208. Die weit überwiegende Zahl ist männlich.