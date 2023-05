Geschlossene Bäder, kaum Schwimmunterricht - auch in Sachsen-Anhalt können immer weniger Kinder schwimmen.

Halle/MZ - Kleine Wasserratten, die mühelos schwimmen lernen. So wünschen sich Eltern ihren Nachwuchs. Doch auch in Sachsen-Anhalt können sich viele Kinder am Ende der Grundschulzeit nicht sicher über Wasser halten. Die Zahl der Nichtschwimmer steigt, auch weil während der Pandemie kaum Unterricht stattfand. Immerhin: Es lernen nun wieder mehr Kinder schwimmen.