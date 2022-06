Sachsen-Anhalt geht in eine neue Etappe in der Pandemie

Magdeburg/MZ - Am Ende hat der Ministerpräsident auch Hoffnung mitgebracht. „Ich bin sehr optimistisch, dass uns schlimme Szenarien wie im letzten Winter erspart bleiben“, sagt Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Zwar sehen viele Experten die Republik in diesen Tagen am Beginn einer vierten Corona-Welle, auch Haseloff hat schon davor gewarnt. Doch nun betont Sachsen-Anhalts Regierungschef: Mit dem aktuellen Impffortschritt im Land sei die Lage doch eine ganz andere als noch im Herbst 2020.

