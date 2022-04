Sachsen-Anhalt geht bei Wettbewerb um Lithium-Raffinerie leer aus

Halle/MZ - Brandenburg feiert, Sachsen-Anhalt geht leer aus: So lässt sich kurz eine neue Millionen-Investition in Ostdeutschland zusammenfassen. Das kanadische Unternehmen Rock Tech hat sich dazu entschieden, im brandenburgischen Guben die erste europäische Lithium-Raffinerie zu bauen. 470 Millionen Euro will das Unternehmen in den Aufbau einer Anlage zur Lithiumaufbereitung investieren, kündigte Firmenchef Dirk Harbecke an. Solche Anlagen gibt es weltweit bisher ausschließlich in China. Lithium ist der wichtigste Rohstoff für die Batterieproduktion. In Guben sollen künftig 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produziert werden.. Dies entspräche dem benötigten Volumen, um 500.000 Elektroautos im Jahr mit Lithium-Ionen-Batterien auszustatten, so Harbecke.