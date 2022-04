Sachsen-Anhalt beklagt geringes Interesse an schnellem Internet

Halle - Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) hat ein mangelndes Interesse an schnellem Internet in ländlichen Regionen beklagt. Das Land treibe zwar den Breitbandausbau voran, sagte Hüskens am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des Statistischen Landesamtes zur Bevölkerungsentwicklung. Viele Anbieter hätten aber Schwierigkeiten, Interessenten zu finden, die sich anschließen lassen wollten. Vor allem ältere Menschen verbänden Internet offenbar mit Telefonieren und Fernsehen und hielten einen Anschluss daher für unnötig.