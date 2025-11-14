In Ministerien und Behörden Sachsen-Anhalts fehlen Mitarbeiter bis zu sieben Wochen. Das ist mehr als ein Durchschnittsmitarbeiter im Land krank geschrieben ist. In welchen Berufsgruppen besonders viele Krankentage anfallen.

Über dem Schnitt: Beamte fallen lange aus - warum ist das so?

Auch bei der Landespolizei in Sachsen-Anhalt fehlen Mitarbeiter überdischnittlich lange.

Halle/MZ. - Der Krankenstand in Rathäusern wie Rostock oder Leipzig hat zuletzt für hitzige Debatten gesorgt. Doch auch in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts fallen Mitarbeiter zum Teil überdurchschnittlich lange wegen Krankheit aus. Am höchsten waren die Ausfalltage 2024 bei der Polizei, im Justizvollzug, in Forstbetrieben und in der Landesstraßenbaubehörde. Das hat eine Abfrage der MZ für Ministerien sowie obere und untere Landesbehörden ergeben. Dabei nicht erfasst sind Lehrer.