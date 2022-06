Russland-Sanktionen: Auch Leipziger Frachtairline muss am Boden bleiben

Die vier Boeing-Flugzeuge der Cargo-Logic Germany sind in ganz Europa gestrandet. Sie dürfen nicht mehr für den Logistiker DHL fliegen. Das liegt an dem Eigentümer.

Die vier Flieger der Airline Cargo-Logik Germany haben ihre Basis am Flughafen Leipzig/Halle.

Schkeuditz/MZ - Wegen der Russland-Sanktionen muss auch die Leipziger Frachtairline Cargo-Logic Germany am Boden bleiben. Das Luftfahrt-Bundesamt hat der Airline bereits am 11. März mitgeteilt, dass ihre vier Boeing 737 nicht mehr abheben dürfen, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft dem Luftfahrt-Portal Aero-Telegraph. Auf MZ-Anfrage wollten sich am Montag weder die Frachtairline noch das Luftfahrtbundesamt dazu äußern.