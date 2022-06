Russischer Ölstopp: Kann die Raffinerie Leuna künftig ihre Versorgung sichern?

Bereits Ende 2022 will die Total-Energies-Raffinerie in Leuna kein russisches Öl mehr beziehen. Chemiemanager skeptisch, ob Versorgung über Seehäfen in Rostock und Danzig komplett ausreicht.

In der Raffinerie in Leuna werden jährlich elf Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet.

Leuna/MZ - Deutschland will sich wegen des Ukraine-Krieges unabhängig von russischem Erdöl machen: Der französische Energiekonzern Total-Energies hat dazu am Dienstagabend eine wichtige Entscheidung verkündet. Spätestens ab Ende des Jahres will das Unternehmen kein russisches Öl mehr beziehen. Von diesem Schritt sind im Wesentlichen Lieferungen an die Raffinerie in Leuna (Saalekreis) betroffen, die von der Druschba-Pipeline aus Russland versorgt wird, teilte der Konzern mit. „In enger Zusammenarbeit mit der Bundesregierung wird Total-Energies seine russischen Öllieferverträge für die Raffinerie Leuna so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis Ende 2022 kündigen und alternative Lösungen durch den Import von Öl über Polen schaffen“, heißt es. Bereits Ende März werde ein erster Vertrag nicht verlängert.