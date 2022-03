Rund 2850 Kriegsflüchtlinge: Neue Koordinierungsstelle

Halle - Die Kommunen in Sachsen-Anhalt haben inzwischen insgesamt rund 2850 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Unter ihnen seien mehr als 270 Kinder im Kindergartenalter und rund 460 Kinder im schulpflichtigen Alter, wie das Landesverwaltungsamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Nicht erfasst seien Menschen, die bei Freunden, Verwandten oder hilfsbereiten Sachsen-Anhaltern untergekommen seien. In der Zwischenunterbringung des Landes wurden am Donnerstagmorgen rund 140 Kriegsflüchtlinge gezählt, darunter gut 30 Kinder.

Inzwischen ist das Landesverwaltungsamt Koordinierungsstelle für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Es gehe zum einen um die Koordination mit dem Bund und anderen Bundesländern sowie den Landkreisen und kreisfreien Städten. Es würden die Beförderung und Unterbringung der Geflüchteten koordiniert und geplant, sowie die Verteilung auf die Landkreise und kreisfreien Städte. „Wir werden dafür sorgen, dass jeder ankommende Ukraine-Flüchtling gut untergebracht wird und erst einmal ein wenig zur Ruhe kommen kann“, erklärte die Leiterin der Migrationsabteilung des Landesverwaltungsamtes, Annekatrin Preuße.