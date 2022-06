Nach Rücktritt von Linken-Chef-Gebhardt: Auch Stellvertreterin denkt ans Aufgeben

„Ich weiß nicht, warum ich so abgestraft wurde“: Sachsen-Anhalts stellvertretende Linken-Vorsitzende Angelika Klein hadert mit ihrer Partei.

Magdeburg - Nach dem Rücktritt ihres Landesvorsitzenden Stefan Gebhardt steckt die Linkspartei in Sachsen-Anhalt in schweren Turbulenzen. Vize-Landeschefin Angelika Klein sagte der MZ, auch sie erwäge persönliche Konsequenzen: „Ich denke ernsthaft darüber nach, ob ich das Amt annehme.“ Die 70-Jährige war am vorvergangenen Wochenende gewählt worden, hatte allerdings nur 51,4 Prozent der Delegiertenstimmen erhalten.