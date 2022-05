Rückkehr der Sirenen? Wie Sachsen-Anhalt den Hochwasserschutz verbessern will

Nach den Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz stellt Sachsen-Anhalt seine Notfallpläne auf den Prüfstand. Experten warnen vor gefährlichen Versäumnissen. Welche Maßnahmen geplant sind.

Sachsen-Anhalt will seinen Hochwasserschutz verbessern und plant dazu unter anderem den Ausbau des Sirenennetzes.

Magdeburg/MZ - Als Konsequenz aus der Starkregen-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen überarbeitet Sachsen-Anhalt seine Notfallpläne. Die bestehenden Warnsysteme würden überprüft, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg.