Die Zahl der RSV-Fälle in Sachsen-Anhalt steigt. Die Wartezimmer bei Kinderärzten sind wegen des RS-Virus voll, Krankenhäuser fürchten in der Infekt-Welle um die Bettenkapazität. Starke Sorgen bereitet auch die Grippe. Wie wird der Winter?

Wenn Kinder wegen Atemwegserkrankungen krank sind, ist oft das RS-Virus beteiligt. Einige müssen auch in Kliniken behandelt werden.

Halle/MZ - Viele Eltern sind alarmiert: Immer mehr Kinder stecken sich in Sachsen-Anhalt mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) an. Auch in den Kliniken häufen sich bereits die Fälle, einige Kinder müssen beatmet werden.