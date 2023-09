Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Es raschelt in dem großen Karton. Martin Kolbe öffnet ihn, holt einen Rotmilan heraus. Der Vogel bewegt sich nicht. „Er stellt sich tot. So will er sich vor Feinden schützen. Gut für mich, ich kann in Ruhe den Sender anbringen.“ Kolbe, mit blondem Dutt und Streifen-Shirt, ist Leiter des Rotmilanzentrums in Halberstadt (Kreis Harz). Das Tier auf seiner Hand war vor Wochen in der Auffangstation des städtischen Tierparks abgegeben worden, vermutlich war er aus dem Nest gefallen.