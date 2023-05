In Freyburg setzt Rotkäppchen-Mumm Deutschlands wichtigster Sektmarke mit einer eigenen Welt ein Denkmal. In der Ausstellung darf gerüttelt werden. Und Besucher erfahren, was es mit der Mocca Perle auf sich hat.

Erste Einblicke in die Erlebniswelt von Rotkäppchen: Was Besucher in Freyburg erwartet

In alten Fässern werden Exponate in der Rotkäppchen-Erlebniswelt gezeigt.

Freyburg - Bei „Deutschland sucht den Superrüttler“ ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sofort dabei. In 30 Sekunden sollen so viele Sektflaschen gedreht – also gerüttelt – werden, wie möglich. Diese Tätigkeit war früher einer der wichtigsten Jobs bei Rotkäppchen in Freyburg (Burgenlandkreis). Nun ist es eine der interaktiven Stationen in der nagelneuen Erlebniswelt des Sektherstellers.