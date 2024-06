Bei den Kommunalwahlen ist die SPD in Sachsen-Anhalt auch für die Politik der Ampel abgestraft worden. Aber nicht überall. In manchen Orten haben die Sozialdemokraten 30 Prozent und mehr geholt, etwa in Osterfeld, Burgenlandkreis. Wie das?

Halle/Osterfeld/MZ - In ganz Sachsen-Anhalt dominieren nach den Kommunalwahlen vom Sonntag die CDU oder die AfD. In ganz Sachsen-Anhalt? Nein! Neun Städte und Gemeinden gibt es im Land, in denen die SPD bei den Wahlen zu den jeweiligen Kreistagen stärkste Kraft geworden ist. Die Partei des Kanzlers also, die von den Wählerinnen und Wählern doch eigentlich flächendeckend abgestraft worden war – das Landesergebnis bei den Wahlen der Kreistage und Stadträte in den kreisfreien Städten: 11,9 Prozent, noch 1,8 Prozentpunkte weniger als fünf Jahre zuvor.