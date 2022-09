Rocker-Razzia gegen „Hells Angels“ auch in Sachsen-Anhalt

Der Berliner Innensenat verbietet mit dem „Hells Angels MC Berlin Central“ die nächste notorische Rocker-Gruppe. Auch in Sachsen-Anhalt rücken schwer bewaffnete Polizisten zu Durchsuchungen aus. Sie sichen Kutten, Patches, Clubvermögen.

Bei der "Hells Angels"-Razzia in Berlin stellten Polizisten auch das Clubsymbol sicher.

Berlin/Coswig/MZ/DPA - Im Morgengrauen rücken bewaffnete Polizisten in Coswig (Landkreis Wittenberg) an. Ihr Ziel: Der Wohnort eines berüchtigten „Hells Angel“. Der Bruder der notorischen Rockergang lebt nahe der Grenze zu Brandenburg - an diesem Morgen macht die Staatsmacht Ernst.