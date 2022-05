Pflanzengenetik Riesiger Saatguttresor in Norwegen: Auch Weizen aus Sachsen-Anhalt sichert globale Ernährung

In Spitzbergen werden Saatproben aus aller Welt eingelagert, als Lebensversicherung für die Menschheit. Das Leibniz-Institut in Gatersleben beteiligt sich an der internationalen Aktion.