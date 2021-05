Reue und Hexenjagd: Die neuesten Entwicklungen in der Impfaffäre in Sachsen-Anhalt

Über Tage hinweg hat sich in Sachsen-Anhalt eine regelrechte „Impfaffäre“ offenbart: Mehrere Kommunen haben sich in der Corona-Pandemie über die bundesweite Impfreihenfolge hinweggesetzt und Personen eine Spritze verpasst, die noch längst nicht an der Reihe waren - darunter Politiker und Beamte. Empörung herrscht nicht nur bei impfberechtigten Sachsen-Anhaltern - sondern auch in der Landesregierung.

Im Raum stehen mögliche Disziplinarverfahren gegen Verwaltungschefs. Die MZ zeigt die neuesten Entwicklung:

Halle: CDU-Chef spricht von „Impfraffke“, OB Wiegand warnt vor Hexenjagden

Der Stadtrat soll am Donnerstag über die vorgezogenen Impfungen in der halleschen Stadtverwaltung diskutieren. Das kündigte die Vorsitzende Katja Müller (Linke) an und sprach von einem „Impfskandal“. Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) selbst ist bereits geimpft - er hatte auch Stadträten und Mitgliedern des Katastrophenschutzstabs erlaubt, eine Spritze zu bekommen, wenn angebrochene Impfdosen andernfalls verfallen würden. Eigentlich soll der Impfstoff derzeit nur über 80-Jährigen, Heimbewohnern, Pflegern und gefährdeten Krankenhausmitarbeitern zugutekommen.

CDU-Kreischef Marco Tullner sprach am Dienstag von einem „Impfraffke-System“ im Rathaus. Wiegand beantwortete indes keine Fragen dazu, welche Personen in Rathaus und Katastrophenstab bereits geschützt seien. Er werde nicht herumgehen und fragen, wer geimpft worden sei, sagte er auf einer Pressekonferenz. Diese Daten lägen im Bereich der Persönlichkeitsrechte.

„Mein gutes Recht ist es auch, zu sagen: Ich werde hier nicht die Hexenjagd beginnen“, so Wiegand. Aufklärung hat indes allerdings auch Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) gefordert - nicht nur zur Frage, welche Verwaltungsmitarbeiter geimpft sind, sondern auch dazu, wer das System der frühzeitigen Behandlungen entwarf und erlaubte.

Wittenberg: Landrat bittet um Entschuldigung

Anders als Wiegand entschuldigten sich der Wittenberger Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) und dessen Vize Jörg Hartmann (CDU) am Dienstag für ihre vorzeitige Impfung. Dannenberg hatte sich schon am 26. Dezember gegen Corona schützen lassen, noch vor dem bundesweiten Impfstart. Er bat um Verzeihung dafür, „die nicht verimpfte Spritze (...) in Anspruch genommen zu haben“. Der Wirkstoff einer zu Testzwecken geöffneten Dosis habe nicht verfallen sollen. „Diese Ad-hoc-Entscheidung bedauere ich heute zutiefst“, so Dannenberg. Die CDU im Kreistag hält eine Abmahnung Dannenbergs weiterhin für denkbar.

Mögliche Konsequenzen gegen den Landrat - genau wie für Halles Oberbürgermeister Wiegand - werden offenbar derzeit im Landesverwaltungsamt ausgelotet. Die Aufsichtsbehörde wäre auch für mögliche Disziplinarmaßnahmen zuständig.

Stendal: SPD will Aufklärung zu geimpften Polizisten

Ein dritter Fall in der landesweiten Impfaffäre dreht sich um 330 Polizisten im Landkreis Stendal. Die Verwaltung unter Landrat Patrick Puhlmann (SPD) hat bereits eingeräumt, dass die Impfung der Beamten rechtlich „fehlerhaft“ gewesen sei. Puhlmann prüft den Fall und will durchgreifen - wen nötig.

Die SPD im Landtag hat mittlerweile einen weiteren Verdacht: Die Impfung hunderter Polizisten müsse weit über den Landkreis hinaus bekannt gewesen sein. Mit der Polizeiinspektion habe „offenkundig eine Landesbehörde aktiv mitgewirkt“, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle der MZ. Sie wolle den Fall in den Landtag holen. „Wir werden im Innenausschuss dazu Auskunft vom Innenminister verlangen“, dies habe die SPD am Dienstag verabredet. Das Innenministerium erklärte auf MZ-Anfrage, es wisse „auf Arbeitsebene“ seit dem 7. Januar von dem Impfangebot, es sei von 100 bis 300 Dosen die Rede gewesen. Das Innenministerium betonte aber auch: „Für die ordnungsgemäße Verwendung des Impfstoffs ist der jeweilige Landkreis verantwortlich.“ (mz)