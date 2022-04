Reparieren statt wegwerfen -Thüringen startet einmaliges Pilotprojekt

Erfurt - Es ist so weit: An diesem Dienstag startet in Thüringen ein neues Förderprogramm zur Vermeidung von Elektroschrott. Der sogenannte „Reparaturbonus“ soll Menschen animieren, ihre Elektrogeräte zum Kundendienst zu bringen, statt sie zu entsorgen. Wer das kaputte Handy, den Kühlschrank oder die Waschmaschine wieder in Stand setzen lässt, kann sich die Hälfte der Reparaturkosten (bis zu 100 Euro) vom Freistaat erstatten lassen. Das Projekt ist eine Initiative des thüringischen Umweltministeriums, dass die Mittel zur Verfügung stellt und der Landesverbraucherzentrale, die die Auszahlung übernimmt.