Pflegeheim Sachsen-Anhalt Wenn das Heim arm macht: Ein Rentner rechnet vor, wie die Kosten Ersparnisse auffressen

Die Kosten für Pflege explodieren – immer weniger können das aus eigener Tasche bezahlen. Hans-Joachim Lindaus Frau war schwer dement und seit April in einer Einrichtung in Halle. Der 81-Jährige sieht viele Rentner in einer Kostenfalle.