Rekord-Einnahmen bei Gewerbesteuer: Vor allem Halle und Magdeburg profitieren

In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Gewerbesteuereinnahmen in Sachsen-Anhalt um ein Drittel. Das ist nicht nur ein Corona-Nachholeffekt

Halle/MZ - Die Kämmerer in vielen Kommunen Sachsen-Anhalts werden sich freuen: In den ersten drei Monaten brachte die Gewerbesteuer 259,5 Millionen Euro in die Kassen der Gemeinden des Landes. Die Einnahmen lagen damit ein Drittel höher als im ersten Quartal 2021, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Das Steuerplus beruht nicht nur auf einem Nachholeffekt aufgrund der Corona-Krise. Sprudelnde Gewerbesteuern sind ein gutes Indiz dafür, dass es den Unternehmen wirtschaftlich gut geht. „In der zweiten Jahreshälfte 2021 hat sich die Stimmung in den Firmen deutlich verbessert“, sagt Finanzexperte Jörn Langhoff vom Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt. Die Betriebe hätten daher ihre Vorauszahlungen für dieses Jahr angepasst.