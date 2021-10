Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen am Montagmorgen mit Regen in die neue Woche starten. Der Tag beginnt bewölkt und bis zum späten Nachmittag ziehen Regenschauer durch das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Erst gegen Abend lockert es ein wenig auf. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 13 und 16 Grad.