Regierung plant 13-Milliarden-Haushalt: Doch weitere Krisenpakete sollen folgen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Finanzminister hat am Dienstag eine klare Botschaft mitgebracht: „Wir sind in einer Phase, die ausgesprochen schwierig ist“, sagt Michael Richter (CDU) nach der Kabinettssitzung in Magdeburg. Zwar habe sich die Landesregierung „nach zugegebenermaßen harten Verhandlungen“ auf einen Haushaltsentwurf für 2023 geeinigt - doch weitere große Finanzpakete müssen wohl bald geschnürt werden: zur Bewältigung der aktuellen Energiepreiskrise. „Es werden zusätzliche Belastungen auf das Land zukommen“, betont Richter am Dienstag. Die MZ erklärt die aktuelle Finanzlage.