Nach Geiselnahme: Halle-Attentäter in Gefängnis nach Bayern verlegt

Magdeburg/Augsburg/MZ - Der Halle-Attentäter Stephan B. ist in ein Gefängnis nach Bayern verlegt worden. Bewaffnete Spezialkräfte von Polizei und Justiz brachten den Rechtsterroristen am Dienstagmorgen per Hubschrauber in die JVA Augsburg-Gablingen, wie das Justizministerium in Magdeburg mitteilte. Der 30-Jährige Stephan B. hatte vor einer Woche zwei Mitarbeiter des Hochsicherheitsgefängnisses Burg als Geiseln genommen.