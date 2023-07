Fast ein Drittel der Sachsen-Anhalter hat eine fremdenfeindliche Einstellung. Warum ein Brand in einer Asylunterkunft in Salzwedel aktuell Fragen aufwirft.

Halle/Magdeburg/MZ - Die Demokratie in Ostdeutschland steckt nach Ansicht von Extremismusforschern in einer handfesten Krise. Rechtsextreme Einstellungen seien weit verbreitet, besonders in Sachsen-Anhalt, sagte Katrin Reimer-Gordinskaya vom Institut für demokratische Kultur an der Hochschule Magdeburg-Stendal am Mittwoch. Die Lage sei ernst.