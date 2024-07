Von der verbotenen HDJ zur AfD Wie rechtsextreme Kräfte in Sachsen-Anhalts Kommunalpolitik an Macht gewinnen

Nach der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt gewinnen rechtsextreme Politiker an Macht. Manche waren einst in Neonazi-Gruppen aktiv. Experten warnen jetzt vor Normalisierung.