In drei Ländern ist die AfD als genauso gefährlich wie die NPD eingestuft – zugleich hofft die Partei 2024 auf Regierungsmacht. Die Debatte um ein Verbotsverfahren wird lauter.

Rechtsextreme bald mit Regierungsmacht? Debatte um AfD-Verbot nimmt Fahrt auf in Sachsen-Anhalt

Wahlen in Ostdeutschland 2024

Die AfD in Sachsen-Anhalt ist vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft worden. Diesen Status hat die Partei auch in Sachsen und Thüringen.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalt nimmt die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren Fahrt auf. Nicht nur aus der Politikwissenschaft, auch aus Parteien kommen Rufe, ein Verbot der teils rechtsextremen Partei zu prüfen. „Der Blick in die deutsche Geschichte und aktuell in autoritär-regierten Ländern wie Ungarn zeigt, dass liberale Demokratien durch demokratisch gewählte Rechtsaußenparteien zerstört werden können“, sagte der Rechtsextremismusexperte Matthias Quent der MZ.