Razzia bei Sven Liebich: Polizei greift in Sachsen-Anhalt gegen rechtsextremen Online-Shop durch

Halle/MZ - Mit einer Razzia ist die Polizei gegen einen Rechtsextremisten und eine mutmaßliche Mittäterin aus Sachsen-Anhalt vorgegangen. Nach MZ-Informationen handelt es sich bei den Beschuldigten um Sven Liebich, einen der bekanntesten Rechtsextremisten in Sachsen-Anhalt, und eine weitere Person aus seinem Umfeld. Laut Landeskriminalamt (LKA) und der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg durchsuchten am Mittwoch 100 Beamte Wohn- und Geschäftsräume der Beschuldigten in Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ziel war offenbar ein Online-Shop. „Im konkreten Fall soll ein Beschuldigter mit seiner Mittäterin eine Vielzahl verschiedener Artikel, wie zum Beispiel T-Shirts, Aufnäher, Tassen, die volksverhetzende Inhalte zeigen, vertrieben haben“, hieß es in einer Mitteilung.