Ein neues Gesetz hat die Zahl der registrierten Sexarbeiterinnen in Sachsen-Anhalt in die Höhe schnellen lassen. Warum die Reform bei Frauen und Bordellbetreibern aber für Frust sorgt.

Raus aus der Illegalität: Zehnmal so viele Prostituierte in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Das Geschäft mit käuflichem Sex rückt ein Stück aus dem Schatten: Die Zahl der registrierten Prostituierten hat sich in Sachsen-Anhalt in kurzer Zeit verzehnfacht. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren zu Beginn des vergangenen Jahres 406 Sexarbeiterinnen bei den Behörden gemeldet – 2019 waren es noch 43. Neuere Zahlen liegen nicht vor. Branchenkenner gehen davon aus, dass die neu angemeldeten Prostituierten zuvor schwarz im Land tätig waren. „Die Zahlen zeigen, dass es zunehmend gelingt, das Dunkelfeld zu erhellen“, sagte Martin Bollmann, Sprecher des Sozialministeriums in Magdeburg, der MZ.