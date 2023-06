Weil er Zeuge eines Einbruchs gewesen sei soll, wurde ein 58 Jahre alter Mann in Burg bei Magdeburg vernommen. Doch plötzlich ermittelt der Staatsschutz gegen ihn.

Mann wird Zeuge eines Einbruchs in Burg: Plötzlich ermittelt der Staatsschutz gegen ihn

Burg (vs) - Ein 58 Jahre alter Mann wurde in Burg als Zeuge vernommen. Zunächst schien alles eine Routine-Übung für die Polizisten in Burg bei Magdeburg zu werden, doch dann wendete sich das Blatt überraschend. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach waren die Beamten zunächst bei dem Mann im Garten, weil er als Zeuge für einen Einbruchsdiebstahl fungieren sollte. Die Polizisten erhofften sich nähere Informationen zum Tatgeschehen. Doch stattdessen habe der Mann über etwas anderes geredet.

Tatsächlich hätte sich der 58-Jährige ausgerechnet ein Gespräch mit den Beamten für seine fremdenfeindlichen Äußerungen ausgesucht. Das ging für ihn allerdings nach hinten los. Denn nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz gegen ihn, wie es in der Mitteilung heißt.