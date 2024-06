Rübeland. - An der Rappbodetalsperre bei Rübeland im Harz entsteht auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern ein riesiges Graffiti. Das teilte der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt auf Anfrage mit. Zuerst hatte der MDR berichtet.

Bei dem Graffiti handelt es sich um ein "Reverse Graffiti" – ein Graffiti, das nicht mit Farbe gesprayt wird, sondern durch gezieltes Entfernen von Schmutz entsteht. Die verdreckte Betonwand der Rappbodetalsperre werde mit Hochdruckreinigern so reinigt, dass am Ende ein Bild zum Vorschein komme, sagte Burkhard Henning, Geschäftsführer des Talsperrenbetriebs.

An der Rappbodetalsperre im Harz entsteht ein riesiges Graffiti von Klaus Dauven

Die Arbeiten haben am Montag begonnen und sollen spätestens am 19. Juli beendet sein. Welches Motiv an der Betonwand angebracht wird, möchte Henning nicht verraten. "Das soll eine Überraschung werden."

Entworfen wurde Graffiti von Klaus Dauven. Der 58 Jahre alte Künstler aus Nordrhein-Westfalen hat seit 2007 bereits sechs Staumauern in Japan, Luxemburg, Südkorea, Frankreich und Deutschland mit "Reverse Graffiti" verschönert.

An einer Staumauer im französischen Vouglans hat Künstler Klaus Dauven 2021 eine riesige Waldlandschaft angebracht. Foto: dpa

An der Talsperre Eibenstock in Sachsen hat er beispielsweise zwei riesige Forellen angebracht (2012), am Staudamm von Vouglans in Frankreich eine Waldlandschaft (2021), an der Staumauer im luxemburgischen Vianden die Porträts von fünf Arbeitern, die vor rund 70 Jahren die Staumauer gebaut haben (2023).

An einer Staumauer in Vianden in Luxemburg prangt das jüngste monumentale Werk des Künstlers Klaus Dauven. Foto: dpa

Klaus Dauven wurde in Düren geboren und lebt unweit davon in Kreuzau. Er studierte an Kunstakademien in Düsseldorf, Münster und Aix-en-Provence. 1997 entwickelte er die Technik des "Reverse Graffiti".

Lesen Sie auch: Hängebrücke an Rappbodetalsperre im Harz begeistert Besucher

So wird das Graffiti an der Rappbodetalsperre im Harz angebracht

Durchgeführt werden die Arbeiten an der Rappbodetalsperre im Harz von der Firma Kärcher, die Hochdruckreiniger herstellt. Nach Angaben des Talsperrenbetriebs stellt die Firma sowohl die Hochdruckreiniger als auch die Industriekletterer, die sich an der Talsperre herabseilen müssen, um die Zeichnung auf die Betonmauer zu bringen.

Der Graffiti-Künstler Klaus Dauven werde die Kletterer von oben einweisen und steuern, sagte Burkhard Henning und betonte, dass die Firma bei der Reinigung der Betonwand keine Chemikalien einsetze. "Der Dreck wird lediglich mit Wasser und Lufthochdruck entfernt."

Wie lange das Graffiti an der Rappbodetalsperre im Harz halten wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die "Reserve Graffitis" verblassen durch Witterung und Bewuchs nach rund zwei bis sechs Jahren.