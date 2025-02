Am nächtlichen Himmel haben viele Menschen vergangene Nacht merkwürdige Lichter gesehen. Einige Bürgerinnen und Bürger - auch in Sachsen-Anhalt - erhofften sich von der Polizei Aufklärung.

Berlin/Uedem. - Verglühende Raketenteile sind in der Nacht auf Mittwoch über Deutschland zu sehen gewesen. Dabei habe es sich um einen unkontrollierten Wiedereintritt des Objekts Falcon 9 R/B, ein Stück einer Raketenstufe, in die Atmosphäre gehandelt, teilte ein Sprecher des Weltraumkommandos der Bundeswehr mit. Es gebe keine Erkenntnisse, dass Trümmerteile auf Deutschland gefallen sein könnten, sagte der Sprecher.

Lesen Sie auch: Lichtpunkte am Himmel sorgen in Dessau-Roßlau für Aufregung - Was die Erklärung dafür ist

Anrufer fragen bei der Polizei nach

Wegen der ungewöhnlichen Lichterscheinungen hatten in der Nacht zahlreiche Bürgerinnen und Bürger die Polizei angerufen. Ein Anrufer aus Bautzen in Sachsen etwa habe von „etwas Hellem am Himmel“ oder einem „Lichtball“ berichtet, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Görlitz.

Aufnahmen zeigen am Nachthimmel über Magdeburg große Feuerballen, die langsam in kleinere Stücke zerfallen. (Video: Matthias Gericke)

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg sprach von ein oder zwei Anrufen. Die Anrufer hätten ihre Beobachtungen mitgeteilt und sich nach der Ursache erkundigt, sie seien „nicht panisch“ gewesen.

Auch bei der Polizei in Stendal und in Brandenburg hätten sich Anrufer nach den Himmelerscheinungen erkundigt, hieß es. Schäden seien nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Besonderes Himmelsspektakel: Sechs Planeten sind in einer Reihe zu sehen

Sichtungen von Hessen bis an die Nordsee

Von Hessen bis an die Nordsee gingen Sichtungen beim CENAP ein, dem wissenschaftlich arbeitenden Centralen Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene mit Sitz im südhessischen Lützelbach. Die Leuchtstreifen seien dabei immer von West nach Ost über den Himmel gezogen.

„Das war schon irgendwie phänomenal.“Ein Mann aus dem hessischen Lichtenfels berichtete im Sender hr3, er sei gerade auf dem Feld beim Düngen gewesen, als er das Himmelsphänomen sah.

„Das sah aus wie ein Science-Fiction-Film eigentlich eher - dass die Aliens landen.“ Etwas Vergleichbares habe er noch nie beobachtet. „Da hat sich was zerteilt, es haben Streifen geglüht, in Weiß und Rot und Orange, und dann ist es so langsam am Horizont verschwunden. Das war schon irgendwie phänomenal.“

Raumfahrt-Unternehmen von Elon Musk klärt auf

Auf seiner Internetseite gab das Raumfahrt-Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk bekannt, dass eine Falcon 9 um 0.21 Uhr deutscher Zeit 23 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn brachte.

Lesen Sie auch: Astronomische Jahresvorschau - Sonne, Mond und Sterne 2025

Bei der Falcon 9 wird die erste Raketenstufe - der sogenannte Booster - wieder gelandet. Die zweite Raketenstufe verglüht in der Atmosphäre.