Qualitätsstandards nicht erreicht: Sachsen-Anhalt entzieht drei Kliniken den Status als Herzzentrum

Magdeburg - Die Unikliniken Halle und Magdeburg sowie eine private Fachklinik in Coswig (Anhalt) dürfen ihr medizinisches Angebot für Herz-Patienten vom 1. Oktober an nicht mehr als „Herzzentrum“ bezeichnen. Das sieht der neue Krankenhausplan vor, den Sachsen-Anhalts Landesregierung nach MZ-Informationen an diesem Dienstag beschließen will. Die Einstufung als „Zentrum“ dient Patienten als Qualitätsmerkmal.