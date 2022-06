Misshandlung und Selbstjustiz Psychologin aus Halle klärt auf: Deshalb wird ein Mensch zum Tierquäler

Sie sind unschuldig, wehrlos und ausgeliefert: Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter der Internetnutzer so stark wie Misshandlungen an Tieren. Im Interview erzählt Psychologin Annegret Wolf von der Uni Halle, was einen Menschen zum Tierquäler werden lässt. Und wer sich hinter Aufrufen zur Selbstjustiz verbirgt.