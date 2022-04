Psychologe zu Kritik an Russland-Sanktionen: „Wer Zweifel anmeldet, wird abgestempelt“

Magdeburg - Bundesweite Umfragen belegen eine hohe Zustimmung zu den Sanktionen gegen Russland. Doch in Ostdeutschland sagt jeder zweite: Die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen sind falsch. Warum klaffen die Bewertungen in diesem Punkt so auseinander? Alexander Schierholz sprach darüber mit Thomas Kliche, Psychologe und Politologe an der Hochschule Magdeburg/Stendal.